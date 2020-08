Canciones en defensa de la ‘okupación’ (de viviendas o edificios vacíos)

Okupación. Con “k” o con “c”. Una palabra que cada cierto tiempo, pero especialmente en los últimos años, vuelve a “ponerse de moda” en los grandes medios de comunicación. Reportajes, tiempo de tertulias, declaraciones de partidos políticos...El foco vuelve a estar nuevamente en el supuesto peligro de que te vayas de vacaciones y alguien te “okupe” la casa. Los anuncios de alarmas están en todas partes. Los políticos de derecha ponen el foco en las leyes injustas y algunos libelos le echan la culpa de todo a la izquierda, “amiga de okupas”. Conviene no confundir un allanamiento de morada, con vivienda habitada (un porcentaje de casos muy bajo), con otras ocupaciones de viviendas vacías, por necesidad económica. Y tampoco conviene confundirse con un movimiento político que durante décadas ha apostado por recuperar viviendas, edificios o locales vacíos para desarrollar en ellos actividades culturales y sociales. En muchos de estos, por cierto, ha crecido una escena musical desde abajo. De estos dos últimos supuestos recopilamos canciones que han defendido la okupación, esta vez sí, con “k”.

-Okupación-Barricada

Seguramente el tema más mítico relacionado con la “okupación” en nuestro panorama rockero. Nada más y nada menos que del año 1986 data esta canción de los legendario y ya separados Barricada. La voz de Boni suena potente en unos versos con mensaje claro y aroma a calle, acción directa y años 80. “Vamos a dejar de jugar. Hay que tirar esa puerta. Patada y se acabó. Monta jaleo en la calle, okupación, no van a darte la llave, okupación”.

-Okupa y resiste-Transfer

Desde Valencia, durante los años 90 tuvo su protagonismo esta banda de rock. En 1995 publicaron este tema, que se centra en la okupación de espacios abandonados para un uso colectivo. Y cuenta la historia de principio a fin, es decir, hasta el desalojo policial. “Todo va bien, con responsabilidad y compañerismo todo funcionará. Pero dicen que esto es ilegal. Y me da igual, no lo puedo aceptar, está abandonado lo vamos a okupar. Ya tenemos techo donde estar (…) Han "llegao" ya, son los maderos nos quieren echar. No nos vamos a dejar, venga aguantar. Vamos "chapa" la puerta no les dejes entrar. No nos van a sacar. Pero al final en la calle otra vez. Han usado la fuerza, les respalda el poder”

Okupa-Reincidentes

Unos clásicos del punk-rock estatal que han tratado infinidad de temas sociales en sus letras. Los sevillanos Reincidentes no se han olvidado en su extensa discografía de reivindicar la okupación. En el año 1994, dentro de su exitoso disco “Nunca es tarde”, incluyeron esta canción, una historia de un “okupa”. “Ante el paro y la especulación, patada en la puerta ¡sí señor! Ocupar es preocupación por hacer más cosas y mejor”.

El Ke Okupa Preokupa-Segismundo Toxicómano

El título de esta canción hace referencia a un lema que se extendió dentro del movimiento okupa. Esta banda de punk vitoriana lo cantó en 1998 para poner en valor la importancia de los centros sociales okupados y autogestionados. Y contra la represión sufrida: “Es preciso mandar a la policía

a desalojar ese foco de rebeldía. La criminalización de los diferentes, es una de sus armas más potentes”.

Rompe los cristales-Platero y Tú

Antes, bastante antes, de que explotara su exitosa carrera en solitario, Fito Cabrales lideraba una de las mejores bandas de rock de este país. La verdad, no tengo claro que esta canción hable de okupación como tal, pero el mensaje de rebeldía, de entrar y romper ahí está. "Da otro paso no debes parar, rompe los cristales si quieres entrar. Grita al aire aunque no quiera oír y escribe el principio donde pone fin": En otra canción, Tenemos que entrar, se refieren a la okupación de una sala de conciertos cerrada.

La mariposa okupa-Banda Jachís

Javi Chispes, artista inquieto y ecléctico en esto de la música, lidera este proyecto, siempre caracterizado por la originalidad y el compromiso en sus letras. Esta canción es un claro ejemplo, metáfora pura cuyo título nos ayuda a interpretarla. Centros sociales como creación de vida colectiva. “La bella flor polinizó. Y al tiempo el viento voló las semillas. Y solitaria flor, dejó de ser para tener amiguillas al otro lado del jardín, traspasando el cerco de alambre, otra mariposa ocurrió a que se amaran pistilos y estambres y allí se amó”.

Okupa-Agua Bendita

“No tenemos casa ni cama pa dormir, y de la miseria tenemos que salir. Una casa vieja a punto de caer, un local vacío, todos a por él (…) “Pelotas de goma y coctel molotov, 3 o 4 tios montan el mogollón, y en comisaria se acaba la acción. Esto nos demuestra que somos represivos y lo que tenemos son muchos enemigos”. La historia de una okupación fue narrada a ritmo de punk por los catalanes, ya extintos, Agua Bendita, en 1991.

Okupas S.A-Kaotiko

La alternativa de la okupación para personas con dificultades económicas y esa “liberación” fue relatada también en 2008 por este grupo de punk-rock vitoriano. “La patada y la okupación, revolución. Escupiendo a su sistema. Qué sensación. Su derecho, tu derecho de admisión. Jurisdicción. Reventando las cadenas”.

Se abre la veda-Iratxo

El sevillano aunque afincado en Madrid, Juanma Cifuentes, alma mater de Iratxo, nos dejó en 2009 esta canción que habla de la riqueza de los centros sociales okupados. A ritmo de su particular estilo rockero-mestizo canta: “Aunque desalojen cada parte del infierno, siempre habrá mas sitio más cerca de su cielo. Que no hay moral que no abra las puertas, ni hijoputa que detenga una nueva okupación”.

Kien Okupa-Desakato

Una de las bandas más en forma de la última generación de grupos del panorama punk-rock estatal. Desde Asturias, los Desakato, nos ofrecieron en 2008, dentro de su primer disco, Con el viento de cara, esta contundente canción tanto en letra como en música. “Quien ocupa preocupa al que quiere especular. Y si vives en la calle a ellos siempre les da igual. Quien ocupa preocupa y dicen que es ilegal habitar una vivienda que nunca utilizarán”.

Okupa-Gérmenes

Los sevillanos Gérmenes, una de las bandas de culto dentro de los seguidores acérrimos de la escena estatal del punk-rock, publicaron en 1998 esta canción. Un tema que cuenta la historia de un desalojo y con un mensaje rotundo: “Si la vivienda es un lujo, ser okupa es un derecho”.

Si hay que okupar-Canallas

Esta canción no habla de okupación de viviendas como tal. O sí, quién sabe. El caso es que los madrileños Canallas dejaron este tema para la posteridad, con un estribillo y mensaje pegadizo: “Si hay que ocupar, ocuparemos el cielo, A ver si hay cojones y nos vienen hoy a echar. A mí me enseñaron desde pequeño que hay que luchar si quieres llegar”.

Casas vacías-Soziedad Alkoholika

Potente tema, como todos los suyos, este de S.A. En 2003, cuando comenzaba incipiente un movimiento antidesahucios y por el derecho a la vivienda, los vascos, al igual que los movimientos sociales, alertaban sobre la gran cantidad de casas vacías que había mientras mucha gente no podía hacer frente a sus hipotecas o alquileres. Sin hablar de okupación como tal, se merece un puesto en esta lista. Y cantan: "Todo esto huele que apesta, esto huele muy mal. Con la de pisos vacíos que hay en la ciudad. Especuladores de mierda, Inmobiliarias de mierda".

Casa okupada, casa encantada-Sin Dios

Grupo madrileño emblemático. Militantes libertarios, la relación de esta banda con los centros sociales okupados fue muy directa. Y así defendieron el movimiento con canciones como esta, de 1991, que tiene un mensaje claro: "Somos los duendes que habitan en las casa abandonadas, la propiedad privada es un robo, y lo nuestro arte de magia. Una casa okupada es una casa encantada. Cuando haya un desalojo, aparecemos en otra. El hechizo está en hacerlo todo con tus propias manos, convirtiendo cuatro muros en espacios liberados".

Puertas fuera-Porretas

Los carismáticos rockeros de Hortaleza dejaron también sus pinceladas reivindicativas sobre la okupación en el año 1993. Y aparte de otros mensajes, también pusieron en valor la posibilidad que ofrecían, y ofrecen, los centros sociales para las actuaciones musicales: "Si no tenemos locales para ensayar ni para hacer conciertos, tampoco pal bar, si nunca nos han dado una oportunidad...No nos quedan más cojones

que okupar".

Skuaters-MCD

El País Vasco fue un hervidero de centros sociales okupados o gaztetxes en los años 80. Se creó una importante red que fue vista con envidia en el resto del Estado. Uno de los grupos más activos y emblemáticos de la época fueron los MCD. Usaron el término en inglés, Squatters, aunque con la pertinente "k", para hacer esta canción: Controles policiales en medio de la ciudad, bastardos de azul nos quieren arrojar de casas ocupadas con nuestra dignidad, en nombre del alcalde y de la autoridad. No, no nos van a echar a los squatters. Si no tienes vivienda ni donde currelar, móntate un Gaztexe en tu propia ciudad".

Noviembre 92-Parabellum

Otra historia de una okupación y un desalojo. También en el País Vasco, en este caso del año 1993. Y también, claro, a ritmo de punk. "Ya no quieres nada más y nos dejan en la calle. Otra manifestación... estos no hacen caso a nadie. No queremos aguantar que gestione nuestra vida. Volveremos a ocupar, esto no se acaba nunca".

El problema de la okupación-Lúa

Cambiando totalmente de registro y de tono, cerramos lista con esta cantautora con mucha relación con movimientos sociales. De forma irónica habla del "problema de la okupación", seguramente en relación a lo que se vende desde los grandes medios. "No hay herramienta que valga, no hay noche que alíe; menos mal que nos acogen mientras buscamos solución al problema de la okupación".

