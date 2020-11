El naufragio populista y la izquierda herida

(El final del espejismo populista y las heridas de la izquierda)

"Cada vez que las instituciones llamadas representativas se interviene para responder a las necesidades de los ciudadanos según sus necesidades (democráticamente definidas), con los recursos obtenidos según las habilidades de cada ciudadano, se está construyendo el socialismo, independientemente de cómo se llame o de que se sea consciente de que ello es socialismo". Vicenç Navarro.

La suerte estaba echada desde el momento en que Pablo Iglesias y Teresa Rodríguez anunciaron el divorcio entre Podemos y el referente de Izquierda Anticapitalista en Andalucía. Lo demás han sido solo las consecuencias de una separación que comenzó con una imagen amistosa y ha terminado con la, por desgracia más frecuente en las relaciones personales y en la política, La pelea por los bienes materiales y por los apellidos, la incompatibilidad de distintos caracteres en una misma casa y el tópico cruce agrio de reproches, esta vez a través de los medios y las redes sociales. La nueva sociofobia de la política digital.

Lo cierto es que Izquierda Anticapitalista ya había roto con Podemos anímicamente, incluso antes de la moción de censura y la formación de la coalición de gobierno, primero con su pulso fallido con IU por el espacio rojo subido, pero sobre todo, por su aversión irreconciliable hacia el PSOE de Andalucia y por extensión al PSOE como aliado en el centro izquierda, transunto y seña de identidad de su política de alianzas. Por otra parte, también por la apuesta, dentro de su modelo confederal, por un grupo propio en el Congreso y por una fuerza política genuinamente andalucista.

Tampoco la ruptura es algo nuevo, ni antes en la izquierda ni ahora en Podemos. Hemos asistido a una verdadera sangría de destacados dirigentes históricos de Podemos, si es que en el plazo de seis años se les puede calificar así, primero fue solo personal y finalmente colectiva. Todo ello como fruto de los pulsos por la hegemonía del proyecto a nivel central y territorial.

Vuelve por tanto la paradoja, ya tradicional en la izquierda y en general en la política, entre la idea del proyecto colectivo y la realidad de una fuerte impronta personal, muy condicionada por el cesarismo, de los actuales tiempos populistas, y en particular en los partidos que como Podemos surgieron como sus representantes. Hay quienes también lo achacan al individualismo y el personalismo, más acentuados en la sociedad de consumo digital. La causa estriba sobre todo en haber renunciado a un sistema de ideas definido para crear una amalgama fundida en torno a un líder para propiciar un discurso moralista antes que ideológico. El mito de la casa común también se asentaba en la postergación de las ideas a un segundo o tercer plano. Cuando las ideas afloran, surgen la grietas y la ruptura.

Y con ello, la división de la familia en proyectos políticos competidores. La peor, la protagonizada por Carmena y Errejón que terminó con el surgimiento de Más País y la pelea fratricida, una vez más, en Madrid. De nuevo la brecha, ya casi perenne, de la incompatibilidad entre la gestión del pluralismo interno y la unidad de acción que culmina en la fracción.

A todo esto se han sumado las sucesivas pérdidas electorales y en algunos casos la desaparición parlamentaria, como la ocurrida en Galicia. Primero, con la reducción del potente grupo parlamentario que ha quedado relegado tras la extrema derecha y más recientemente con el retroceso en las convocatorias electorales de CCAA históricas como Euskadi y Galicia. Se constata que el voto de los antes aliados vuelve a los proyectos genuinos de la izquierda nacionalista. Con ello, se acentúa en Podemos otra brecha, la territorial, y su acelerada transformación en un proyecto recluido en la España central y además acompañado, en competencia con sus fracturas de más país y ahora adelante Andalucía. De nuevo la realidad territorial y el eterno debate de modelos de Estado y de organización de partido, federal versus confederal, en la izquierda.

Con ello, Podemos no solo tiene ahora los pies de barro en una buena parte de las Comunidades autónomas, sino también a nivel municipal y local. Como consecuencia, la menguante participación política general tiene además en Podemos mucho más que ver con la adhesión al proyecto y al liderazgo de Pablo Iglesias que con la noción de afiliación o de militancia tradicionales, también éstas en situación de crisis.

A esa carencia intentó responder la última asamblea de Podemos, apostando por su reorientación hacia el modelo de partido clásico, dando por finalizada la breve experiencia de los círculos y el movimiento político. En resumen, la brecha de la participación política, que ni es nueva ni un tema menor.

Las explicaciones en Podemos al retroceso orgánico y electoral han ido en muy distintas direcciones, aunque todas coincidentes en exculpar a la dirección de Pablo Iglesias centrifugando las responsabilidades a la deslealtad fraccional y al fracaso de las direcciones territoriales, poniendo como consecuencia de nuevo en sus manos el revulsivo necesario. Por eso también lo atribuyen al lugar común de la carencia de músculo orgánico y militante, y por tanto urgen la necesidad de una implantación territorial, como al parecer sería la de IU, cuya aportación sería entonces imprescindible. Nada nuevo.

Se renuncia con ello, una vez más, a realizar un análisis de las causas políticas porque ese análisis destaparía la naturaleza mítica de la confluencia por la base y la casa común y dejaría ver en su desnudez la naturaleza oportunista del liderazgo hasta ahora ejercido y cómo esa naturaleza mítica sólo puede tener como combustible una sociedad en permanente conflicto.

Hay quien, sin embargo, se remonta a los orígenes del proyecto para atribuir la crisis a la pérdida de las esencias nacidas del 15M como movimiento alternativo, y al debilitamiento de su presencia en la movilización, todo ello como consecuencia de su institucionalización, primero en el parlamento pero fundamentalmente con la integración en el gobierno de coalición con el PSOE. De nuevo aparece la vieja contraposición entre el partido de lucha y el de Gobierno.

En otro sentido, por parte de los llamados errejonistas, la razón del naufragio estaría en la estrategia de izquierdas y las políticas de alianzas con IU en sus inicios y ahora con el PSOE en el Gobierno y el consiguiente abandono de la transversalidad populista y la construcción de un pueblo en favor de la inserción en la izquierda.

Pero todos ellos, en resumen con los argumentos tradicionales para las múltiples brechas y rupturas que en la izquierda han sido: La de la participación, la del funcionamiento colectivo, la del pluralismo interno, la de la institucionalización y la del federalismo. A este debate, pero sobre todo a las acciones y los cambios imprescindibles para resolverlo, estaba convocada el conjunto de la izquierda y en particular una izquierda unida que lejos de aportar sus experiencias y patrimonio propio, se ha sumado acríticamente al proyecto populista abandonando su cultura política de izquierda democrática, precisamente en el momento en que empezaba su declive.

Quizá por eso, es poco lo que se analiza con respecto al declive (naufragio) de la estrategia populista de izquierdas_ aunque no por ello del clima populista que aun se mantiene e incluso se amplía y sobre su repercusión en el conjunto la izquierda, como tampoco en relación a su monopolización en la actualidad por parte de la extrema derecha, cosa que también comparte Podemos con sus homólogos europeos como los italianos de Cinco Estrellas, los franceses de Francia insumisa o la última deriva de Die Linke.

Lo cierto es que la asunción de la estrategia y de algunos de los temas estrella del populismo en las campañas de la izquierda europea, como el nacionalismo en Francia o la xenofobia en Alemania, al margen de atraer algún voto indignado, ha contribuido sobre todo a normalizarlas en el debate público y con ello a legitimar el populismo hoy monopolizado por la extrema derecha.

En relación al relato, la estrategia y el proyecto populista nacido de la indignación del 15M, podemos concluir que hoy está en una profunda crisis que ha dejado en claro su inviabilidad democrática. Entre otros: el relato de la transición como traición y la democracia como estafa, que ahora han sido abandonados en la práctica, y solo recuperado puntualmente en torno al caso de corrupción del rey emérito más que el republicanismo propiamente dicho.

Porque la Transición no son solo sus resultados, es una cultura y concepción de la pluralidad y de la sociedad, una concepción del Pacto, una concepción del Método político. Sus resultados concretos son accidentales, fruto de un proceso de asunción de la diferencia como característica inmanente a la democracia. Su esencia es la convicción de que la pluralidad es siempre imperfecta. Los que la juzgan solo por sus accidentes no se dan cuenta de que estaban llamados a cambiarlos y mejorarlos utilizando esa misma concepción plural de la convivencia y no proclamando la perfección y atribuyendo esos accidentes a la inmoralidad o la renuncia y rendición. Con esa visión de la Transición, que tiene raíz totalitaria y proclama un perfeccionismo letal, no se hubiera podido afrontar la transición en Sudáfrica, de hecho el CNA también tuvo que lidiar con esos discursos

También han abandonado la estrategia de construcción de un pueblo frente a la casta política, sustituido por la dialéctica de clase y la polarización cuasi bélica izquierda derecha y con ello el cuestionamiento de la democracia representativa en favor de la democracia directa y el proceso constituyente frente a una Constitución que se consideraba poco menos que otorgada, así como el rechazo del del euro y de la Unión Europea y sus señores de negro. Al igual que la negación de las organizaciones intermedias y su sustitución por el contacto directo con el líder a través de las redes y el referéndum, ahora olvidado o relegado a los procesos internos de ratificación. Y en definitiva la polarización moral, transformada hoy en la polarización política frente al PP y las derechas. Todo ello haciendo de la necesidad virtud.

Pero, sobre todo, son las dos almas irreconciliables del populismo y de la izquierda, de la construcción de un pueblo o de su representación parlamentaria plural, de la ruptura del proceso constituyente o el consenso en las reformas constitucionales, de las dos orillas o la cooperación con el PSOE en el Gobierno. El populismo es corrosivo para el sistema de convivencia, no crea patria, la divide para subsistir, la guerra por otros medios es su nicho ecológico.

Dos almas irreconciliables a la búsqueda de un proyecto. Se trata, por tanto, de definir el proyecto y la estrategia de izquierdas para salir de la ambigüedad y la frustración populista. Porque el declive del populismo en la izquierda nos puede dejar instalados en el miasma ideológico que el mismo ha generado.

Por eso es urgente que, al igual que se ha hecho de forma pragmática en las alianzas y la gestión del Gobierno, se resuelva el giro a la izquierda democrática también en el relato de la democracia representativa, en la teoría y la estrategia políticas, en la forma partido e incluso en el terreno de los gestos y las emociones, tan importantes para el cambio político.