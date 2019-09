La responsabilidad es de Ciudadanos

Jorge Moruno es diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid

Como no podía ser de otra forma, el Partido Popular inaugura el curso marcando la agenda con su tema estrella y seña de identidad: la corrupción. Aguirre y Cifuentes han sido llamadas a declarar como imputadas. Finalmente, rana a rana, Esperanza ha sido señalada como la matriarca de la trama Púnica. Los actuales líderes del partido basculan entre el silencio, el distanciamiento o la defensa, entre Casado, Ayuso y Álvarez de Toledo.

No se puede afirmar que este sea un nuevo PP y que Aguirre sea esa señora de la que usted me habla, de hecho, los actuales dirigentes se encuentran mucho más cerca de ella de lo que se encontraba Rajoy: todos son sus cachorros políticos. Casado, actual líder del partido, forjó su carrera política al regazo de Esperanza Aguirre, creció políticamente con ella, -junto a Carromero, ¿se acuerdan de él? por ahí anda rondando todavía-, desde las nuevas generaciones del PP, esas juventudes de partido conocidas por el enchufismo y su afición a sacarse fotos levantando el brazo derecho cara al sol.

Publicidad

La actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, le llevaba las redes sociales a Esperanza Aguirre y, precisamente porque compartía familia con Casado, acabó siendo la candidata del PP a la Comunidad de Madrid. Su familia era la familia de Aguirre. Ayuso reivindicaba a Cifuentes y Aguirre hasta hace bien poco y mostraba en público su deseo por seguir contando con sus enseñanzas y consejos. Hay que reconocer que Ayuso es una alumna aventajada, la versión 2.0 de sus antecesoras, que antes de tomar posesión del cargo ya destaca con sus propias tramas.

A la presidenta Ayuso se le agota el aval antes de empezar, el político, porque, presuntamente, los madrileños le hemos regalado un préstamo de cientos de miles de euros que no vamos a ver nunca más. Dinero gratis, pisito gratis, todo a cargo de dinero público, presuntamente, claro. En unos días Más Madrid llevará este tema a la fiscalía para que también se le acabe el crédito legal.

Pero, ¿cómo ha sido todo esto posible? La imputación de Aguirre y Cifuentes sería un lamentable vestigio del pasado en nuestras instituciones, si no fuera porque Ciudadanos insiste y persiste en sostener en el gobierno de Madrid al partido más corrupto de Europa. Esto no ha sido fruto de la inocencia, la ingenuidad o el desconocimiento, al contrario, forma parte de una decisión política centrada en pegarse y apoyar al PP para ir quedándose con su electorado. Están convencidos de que no les pasa factura presentarse como un partido regenerador y luego mantener a gobiernos lastrados por la corrupción tras 24 años el gobierno. Estaban convencidos hasta ahora. No se puede soplar y sorber al mismo tiempo, no se puede uno comprometer en un gobierno y al mismo tiempo hacer de oposición. Es rechazable ese oportunismo, máxime cuando estaban más que avisados de lo que se venía encima, de lo que apoyaban y con quién y a qué se comprometían el día que decidieron gobernar con Ayuso. Si Ciudadanos duda de Avalmadrid, duda de Ayuso; si duda de Ayuso, debe plantearse romper el acuerdo de gobierno.

Ahora mismo hay una guerra abierta entre Ciudadanos y PP, esto es, una guerra al interior del propio gobierno de la Comunidad de Madrid, cuyos integrantes no dudan en lanzarse acusaciones en público. Una de las últimas acusaciones que lanza el entorno de Ayuso sobre el líder regional del partido naranja, Ignacio Aguado, tiene que ver con una adjudicación de un contrato “por la cara” que se llevó su padre gracias el PP.

Mientras tanto, Aguado guarda silencio sobre este tema, tampoco sería la primera vez que se calla, en 2017 su hoy compañero de escaño Ángel Garrido, le acusaba de quedarse callado, ¿sigue pensando lo mismo? Ciudadanos es el responsable político de que la corrupción siga instalada en la Comunidad de Madrid. De poco sirven las evasivas de Rivera ante la propuesta de Casado para ir juntos a unas posibles elecciones generales, ya se han sumado, pero no a España sino a la corrupción del PP.