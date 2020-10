Trumpismo en vena

Desde que el terremoto, en su epicentro, manifiesta el sismo principal hasta que se producen las réplicas, a lo largo de la falla, pasa el tiempo y el temblor pierde potencia. Desde que en el año 2016, Donald Trump saliera vencedor de las elecciones presidenciales de Estados Unidos hasta hoy, se han reproducido fuerzas políticas y gobiernos de ultraderecha, de estrategia populista, en distintos estados a lo largo del mapa mundi. En un momento histórico convulso, la gota que colma el vaso ha sido la pandemia, y en un contexto de inestabilidad geopolítica y de un paradigma de valores y comunicativo puesto patas arriba, con la posverdad y las fake news como protagonistas del día a día, Vox ha propulsado este mensaje desde el Parlamento.

La moción de censura de Vox a Pedro Sánchez viene a dar un paso más en la normalización del trumpismo en la política española. Una tendencia que ya tomaba vuelo años atrás, en las elecciones andaluzas de 2018, y que el mes de noviembre del año pasado se materializaba con la llegada, en la repetición electoral de las generales, de 52 diputados ultraderechistas a la Carrera de San Jerónimo. Una moción que no sirve para su función original, derrotar a un gobierno, pero sí como altavoz de unos mensajes a medio y largo plazo y, también, para la táctica en corto: la batalla interna entre las derechas y ultraderechas. Entre Vox y el PP, y lo que queda de Ciudadanos.

Ahora, que Trump podría perder la presidencia de la potencia americana según encuestas, esa forma de hacer política consigue confrontar en la dialéctica protagonista-antagonista contra el Gobierno de coalición, “el más progresista de la historia”. El Gobierno ha entrado al trapo, viendo la oportunidad de desgastar al PP de Pablo Casado como ariete de la oposición, pero sin controlar la mecha que puede prender en una situación social trágica como la actual. Hay medios de comunicación y altavoces suficientes como para aumentar el discurso de Vox .

Un discurso, el de Santiago Abascal ayer (o el prólogo de Ignacio Garriga), que fue un batiburrillo de ideas que no brilló en lo emocional, que no puso ni a los suyos en pie salvo en alguna ocasión (literalmente durante la lectura de los asesinados por ETA en la réplica a EH Bildu), pero que le sirvió para marcar un campo conceptual sobre el que se construye una visión del mundo que ha tomado fuerza en buena parte del mundo y que no es, ni mucho menos, marca registrada Vox. Un discurso que resalta la gran diferencia de percepciones de la realidad que existe hoy en las sociedades, también en la española. Abascal escupía palabras y, en algunas redacciones de Madrid, tomaban nota: no solo para rellenar las crónicas de la jornada, también para fijar un argumentario y repetirlo hasta la saciedad en platós y tribunas en los tiempos que vienen. Ese es el peligro, ese es el riesgo de jugar en el estadio de la ultraderecha.

Tomadas en acta las palabras de Abascal como candidato a presidente del Gobierno. “El Gobierno de Pedro Sánchez es el peor de 80 años de historia, y quizás me quede corto”, blanqueando, otra vez, al franquismo. “Su actuación con el virus chino ha sido negligente y criminal”, las referencias al “virus chino” son una constante en Vox, al más puro estilo Trump, el domingo entrevistará una tele privada en horario de máxima audiencia a la viróloga china que defiende que la covid-19 es un invento de laboratorio del gigante asiático, y es que a los mensajes de Vox no le faltan amplificadores. “Los comunistas hurtarán las urnas a los españoles hasta que lo tengan todo atado y bien atado”, vuelta al guerracivilismo.

“Algunos diputados son okupas que han venido a destruir esta institución y se les ha permitido”, recogiendo el guante del lenguaje impuesto en teles y radios financiado por Securitas Direct, quizás el discurso de Vox no solo tenga amplificadores, también antecesores que le allanan el camino. “No nos salvará Bruselas. Antes nos salvará Móstoles”, apelando a las clases populares y a un soberanismo nacionalista que confronta con la actual Unión Europea. “Ustedes son un Gobierno contra el rey, al que han confinado y que no puede defenderse de su traición constitucional”, y se apropian de la monarquía. “Hay que suprimir subvenciones a partidos, sindicatos y patronales”, la antipolítica, en un momento en el que la desafección a la política, caldo de cultivo para totalitarismos, está en aumento.

El resto de grupos (menos PNV) entran al trapo

El Gobierno ha visto en la confrontación con la ultraderecha una táctica rentable: desdibujar al PP y quitar el foco de la difícil situación sanitaria, económica y social que vive el Estado español. “Según usted este Gobierno es el peor desde 1940, peor que el de Franco. Estas expresiones son proferidas por la ultraderecha y a menudo secundadas por las bancadas de la derecha tradicional”. “Ustedes son un peligro porque contagian sus ideas a la derecha tradicional”. “Corte con la ultraderecha, como Merkel”, espetaba a Casado. Y es que el discurso de Sánchez, si bien lo pronunciaba en dirección al escaño de Abascal, al mismo tiempo, de reojo, miraba hacia su derecha, a las reacciones de la bancada popular. Mirada en corto, debilitar al principal adversario, solo el futuro sabrá si no se está dando vuelo a un nuevo rival más peligroso.

Bien entrada la tarde, la portavoz de Ciudadanos resumía y afeaba a Abascal: “Con su moción de censura, el Gobierno se relame”. Y reclamaba: “¡Realismo, realismo!”, para gozo de algunos editorialistas, que desean ver una posible mayoría alternativa a la de la investidura para que el Gobierno saque adelante los Presupuestos Generales del Estado. El encuentro parlamentario entre Abascal y Arrimadas reafirmó el intento constante del partido naranja de acercarse al centro, una vez su odisea próxima al extremismo ha fracasado. La respuesta de Abascal: “Equidistancia, no apoyan nuestra moción de censura contra este Gobierno, pero bien que aceptan nuestros votos para sus gobiernos en Murcia, Andalucía o Madrid”, reprochaba a la naranja.

Como nota original, otra vez, Aitor Esteban. El del PNV no ha entrado al trapo y ha ventilado su intervención en el show trumpista en cuestión de segundos. El diputado de Compromís, Joan Baldoví bromeaba, agradeciéndole la moción de censura al PP: "Tres mociones de censura al PP en tres años". Íñigo Errejón calificaba a Abascal como "el matón de clase del instituto", definiéndolo: "Cobardes, serviles con los de arriba y crueles con los de abajo". Pero también advertía al Gobierno y las izquierdas: "Vox es un peligro si nos pone a la defensiva y nos quita la iniciativa".

El momento más brillante de la primera sesión de este debate de censura a Sánchez ha sido para Gabriel Rufián. El de ERC acusaba a las tres derechas de "manejar la cifra de muertos como hace diez años manejaban la prima de riesgo". Descripción de la estrategia ultraderechista española y de más allá: "Guerra judicial, fachas en la calle y mentiras en la tele: fórmula que ha hecho que frikis de hace diez años, como Trump y Bolsonaro, gobiernen hoy". Y es que el momento histórico, en descripción del propio Rufián hace que "el ridículo gane elecciones".

Buena parte de los papeles de los próximos días analizarán estos dos días como una evidente derrota parlamentaria de Vox y Abascal: no ha conseguido sumar ni un solo apoyo extra, pese a las dudas internas visibles en la bancada del PP, partido que podría encontrar aquí el motivo para volver a posiciones de estado algo más moderadas, y ha reforzado al Gobierno e, incluso, a la mayoría de la investidura de enero. Ayer, PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, JxCat, Más País, CUP, BNG y Compromís firmaban un compromiso conjunto de rechazo a la ultraderecha. Sin embargo, el mensaje (reiterado por los medios voceros) queda colgado en el imaginario colectivo. Y en un momento desafecto, de incertezas y miedos, ante la pandemia y sus derivadas económicas y sociales, ¿hasta dónde pueden calar estos mensajes? Ahora, que "el ridículo gana elecciones".

Una vez acabada la sesión, tras 11 horas de debate, los diputados de Vox, cual escuadra de fútbol, salían a saludar a la Plaza de las Cortes a la hinchada. Varias decenas de simpatizantes, ataviados con banderas españolas y vivas al rey, seguían animando. Los bares y restaurantes de alrededor del Congreso que permanecían abiertos, muchos de ellos cerrados desde hace meses o pensando en cerrar en las próximas semanas por la situación económica, aprovechaban que algunas señorías quisieran tomar algo tras la jornada. Mañana, segunda parte: faltan por hablar Pablo Iglesias, Pablo Casado, Adriana Lastra y el cuarteto que representará a Unidas Podemos, Lucía Muñoz, Sofía Castañón, Roser Maestro y Aina Vidal, que ha vuelto al Congreso tras una prolongada baja por enfermedad. Abascal, preparado, otra sesión de trumpismo en vena.