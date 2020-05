“Si hubiera hecho la vista gorda, habría permitido que un sistema corrupto siguiera funcionando”

Lo que lleva pasado Roberto Macías solo lo sabe él, su familia y su círculo de amistad. Carga un calvario surrealista y doloroso desde que decidió no hacer la vista gorda a la corrupción del sindicato UGT-Andalucía. Destapar a la prensa, cuando era administrativo de compras del sindicato, la trama de facturas falsas para justificar subvenciones millonarias para cursos de formación concedidas por la Junta de Andalucía, lo está pagando a precio de oro.

Ahora, tras un camino tortuoso, la distopía no ha sido suficiente. El pasado 13 de mayo recibió la sentencia de la jueza Ana María León estimando que las facturas denunciadas por Macías son “información reservada y sensible” y que han de ser protegidas como un secreto lícito de cualquier empresa. Por ello, la jueza le solicita dos años de prisión por revelación de secretos.

El resultado de la sentencia – contra la que Macias ya está preparando el recurso- viene después de haberse sentado el pasado seis de marzo en el banquillo de los acusados en el Juzgado de lo Penal 15 de Sevilla. Al juicio acudió como testigo Carmen Castilla, secretaria general de la federación en Andalucía.

Para el sindicato, Macias fue objeto de despido por causas objetivas en fecha 30 de noviembre de 2012 en UGT Andalucía. “Según consta en los autos judiciales seguidos ante los Juzgados de Instrucción de Sevilla, con fecha anterior a su despido, realizó una copia masiva de ficheros en un disco duro extraíble, a través de su ordenador, con su usuario y en horario de trabajo. Este hecho puesto en conocimiento del Juzgado, y ratificado posteriormente en un informe pericial de la Policía Nacional, dio lugar a la entrada y registro en el domicilio de Macías acordada, como no podía ser de otra forma, por el órgano judicial competente con la conformidad del Ministerio Fiscal”.

La denuncia contra UGT parte de las publicaciones en prensa. “Es decir es por las revelaciones que hice. En el procedimiento de UGT soy testigo. El día 15 de junio están notificados para notificarles el auto de apertura de juicio oral”.

Condenado por destapar la corrupción

La condena de la jueza por desvelar información de la organización sindical no le pilla de nuevo. “Me lo esperaba”, dice. Y se lo esperaba porque como recalca este denunciante de la corrupción a cuartopoder “vivimos en el perfecto establishment de la corrupción. En una sociedad empobrecida moralmente frente a instituciones corruptas hasta la médula. España se convirtió en el paraíso de los corruptos y en una tierra hostil para las personas honestas. Aquí no se reconoce la honradez, al contrario, se criminaliza. Una prueba de esto es la sentencia que me condena a dos años de prisión”.

Por conocer el sistema Macías y no fiarse de filtrar lo que sabía a la Policía u otras instituciones, decidió ponerse en manos de la prensa. “Quiero agradecer a los medios que han intervenido el caso de las facturas falsas de UGT, cuidarme como fuente. El trato que he recibido ha sido excepcional. Nunca me arrepentiré de haber elegido a la prensa para hacer mi denuncia pública, pues me han demostrado gran profesionalidad, lealtad, responsabilidad y humanidad. A nivel legal, he recibido una excelente defensa de la mano de los abogados Rogelio Vargas y Francisco José Sánchez del Águila, presidente de la asociación AMAYT. Ellos me permiten tener la esperanza que pronto ganaremos está dura batalla”.

-¿Te arrepientes de no haber hecho la vista gorda?

-No me arrepiento de realizar las revelaciones públicas. De lo contrario, hubiera permitido que un sistema corrupto siguiera funcionando a perpetuidad con normalidad. El fraude de la UGT, puede calificarse como un fraude histórico, pues llevaba años funcionando con total impunidad. Un sistema que se fue perfeccionando con el tiempo, pasó de controlarse con hojas de Excel a contar con un sofisticado sistema informático.

-Tu vida ha sido un infierno desde que decidiste alzar la voz, pero esto solo lo sabes tú y tu familia…

-Seguimos pasando grandes amarguras. El fallo que nos acaban de comunicar nos ha destrozado de nuevo. Pues, albergamos la esperanza que la Directiva Europea en materia de protección de denunciantes nos ayudaría acabar con este infierno. Son muchos años soportando el acoso y derribo judicial, por alertar de un fraude millonario. Me sigue costando trabajo entender que todo un sistema conspire para represaliar al alertador de corrupción.

-Cuando no has tenido ni que comer, ni casa, ni siquiera poder dar a tu hijo el capricho de ir al cine a ver una película ¿de dónde has sacado las fuerzas?

"¿Quién va querer contratar de administrativo al trabajador que reveló las facturas falsas de UGT?"

-Es una de las preguntas más difíciles de responder. Me has toca fibras sensibles. Es cierto que, hemos pasado grandes penurias en casa producto de este largo y tortuoso proceso. La estigmatización que sufrimos, nos convierte en nuevos apestados. Nosotros los denunciantes conocíamos lo que era el confinamiento social, antes de la llegada del coronavirus. La distancia social, ya la practicaban con nosotros nuestros ex compañeros y amigos de trabajo. Yo considero que, nos han expulsado del mercado laboral. Aunque somos perfectamente trabajadores válidos, con un plus de honradez, nadie nos contrata. ¿Quién va querer contratar de administrativo al trabajador que reveló las facturas falsas de UGT? Creo que a pesar de ser una persona honesta y con experiencia, no me contratarían ni para hacer fotocopias. Este escenario, es lo que dificulta enormemente tener un empleo digno que me permita rehacer mi vida.

-También te has encontrado a solas con las autoridades de tu país que te han dado la espalda. ¿Te avergüenzas de ser mexicano?

-Si, tuve que solicitar el amparo y protección de la justicia federal en México por la negativa de la Embajada de México a brindarme la asistencia legal y la protección consular que tengo derecho por ser mexicano. Un recurso que gané en primera instancia, pero luego en la revisión del amparo, la sala hizo una resolución salomónica. Afortunadamente, una compañera de carrera que es Diputada, Claudia Murguia, ha vuelto a retomar mi caso. Consiguiendo que las relaciones con la Embajada hayan mejorado, de hecho, el día del juicio vino el cónsul honorario acompañarme y trasladarme el apoyo de la cancillería. Es decir, que nuestras relaciones han mejorado notablemente desde la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

-Aun así, no te vas a dar por vencido…

-En este momento, tengo que luchar por conseguir la transposición de la Directiva Europea a nuestro ordenamiento jurídico. También es fundamental que, en Andalucía, una de las comunidades autónomas más castigadas por la corrupción y el fraude, tengamos una oficina para luchar contra la rapiña de fondos públicos y, sobre todo que se brinde atención a los alertadores andaluces. Rendirme no entra en mi filosofía, considero que soy un luchador nato. Provengo de la cultura del esfuerzo, trabajo y sacrificio. Por eso, he podido resistir una presión brutal con dignidad. Y seguiré luchando en los tribunales nacionales y europeos hasta conseguir justicia.

-¿Los tribunales son cómplices de la corrupción? En tu caso te enfrentaste a un juicio en el que tampoco el Ministerio Fiscal ha tenido a bien protegerte…

-Mi percepción es que todo el sistema está podrido. Incluido el poder judicial. En el acto del juicio, manifesté que no me fiaba de la policía o Fiscalía, por ser instituciones opacas y políticas. Por eso, decidí acudir a los medios para hacer una denuncia pública sobre unas irregularidades graves con la gestión de fondos públicos. La actuación del Fiscal, ha sido deplorable, incluso negando la aplicación directa de la Directiva Europea. Una argumentación, totalmente contraria a la doctrina europea y al espíritu de la Directiva Europea. Pero, cómo voy a fiarme de una Fiscalía que dirigió Manuel Moix, que tuvo que dimitir por tener sociedades en Panamá. ¿Quién va confiar en una policía con comisarios como Villarejo? Es una realidad que existen las mafias policiales. Por eso, acudí a los medios para intentar proteger mi integridad y anonimato. Yo nunca hubiera querido aparecer en ningún medio.

-¿UGT puede representar la dignidad cuando te sienta en un banquillo?

"Me gustaría saber qué piensan los afiliados de UGT, si están de acuerdo en la decisión de sus cúpulas de perseguir a un humilde alertador de corrupción"

.-Han escrito la página más negra de su historia. Es una vergüenza que Pepe María Álvarez, haya permitido un atropello a un sindicalista honrado. Me gustaría saber qué piensan los afiliados de la UGT, si están de acuerdo en la decisión de sus cúpulas de perseguir a un humilde alertador de corrupción. Creo que una decisión de este tipo, deberían de escucharse a las bases del sindicato, si quieren formar parte de la cacería a un padre de familia que tuvo el valor de informar a la sociedad de un fraude millonario.

Fíjate que hay organizaciones sindicales que han reprobado la actuación del sindicato. Algunos sindicatos, se manifestaron para pedir a la cúpula de UGT que detuvieran su acusación, entendiendo que era un abuso de poder y un acto contrario a los buenos valores sindicales y principios de clase. Pero tenían mucha sed de venganza...

-¿Qué compartes con Julian Assange?

-Julian, es un referente en mi lucha. Un hombre que por informar al mundo de atrocidades graves vive un infierno. Comparto su espíritu de lucha, resistencia y perseverancia. Es un hombre que admiro por no ceder y mantenerse fuerte en nuestra lucha contra los corruptos poderes. El día que se celebró el juicio, acudí con una camiseta con su imagen. Deseaba dejar constancia de mi apoyo y preocupación por su situación. Realmente es que me parece una canallada, lo que hacen con Assange.

-Gracias a la red de denunciantes de la corrupción con personas del enorme talante como Ana Garrido ¿todo se ha hecho más fácil?

-Ella es un icono para muchas personas que anhelamos vivir en una tierra más transparente y libre de corruptos. Es increíble y admirable la fortaleza de Ana, incluso estando abatida, encuentra fuerzas para ayudar a sus amigos. Es un honor gozar de su amistad y protección. Sin duda, la persona más influyente en nuestra lucha.

Es más fácil luchar teniendo a personas valientes como Luis Gonzalo Segura, Azahara Peralta, Maite Morado, Jaime González, José María Castillejo, Paco Sánchez, Paloma Coiduras, Sonia Peral, Julita Gómez, Robert Martínez, y tantas personas anónimas que luchan de forma decidida contra las mafias que viven de nuestro dinero.

-¿Tu lucha será la verdad porque es la única que te hace libre?

-Mi lucha es por construir un país libre de corruptos. Por dejarles a mis hijos una tierra más justa, decente y solidaria. Me duele ver a nuestro país y sus instituciones controladas por delincuentes y mafiosos. El escenario que tenemos es devastador pero la sociedad sigue durmiendo un profundo sueño que permite expolien nuestros recursos con impunidad. Pero un día, el pueblo despertara y hará una limpieza generalizada. Los alertadores de corrupción somos figuras claves para frenar la pandemia de la corrupción. Sin nosotros, la sociedad está avocada a mantener una peligrosa especie de parásitos que viven del dinero público