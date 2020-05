La comisión organizadora del 8M denuncia presiones y acoso: “Se nos ha señalado con nombres y apellidos”

La comisión organizadora del 8M en Madrid ha remitido un comunicado a los medios de comunicación titulado "Ante el ruido: seguir defendiendo lo esencial". En él señalan, entre otras cuestiones, la presión que han sufrido para que realizaran declaraciones policiales en pleno estado de alarma. Para esta comisión, "es evidente que el 8M se ha convertido en la excusa para un discurso reaccionario que trata de opacar tanto lo que ya era invisible como cualquier posibilidad de debatir sobre ello".

Para este colectivo, esos "ataques" no son solo simbólicos: "durante las últimas semanas hemos sufrido el acoso de quienes estaban intentando manipular la realidad con informes falsos y maniobras políticas. Algunas de nosotras hemos sufrido prácticas que se saltan las garantías de un estado de derecho. Se nos ha presionado para que fuésemos a hacer declaraciones policiales en pleno estado de alarma. Se nos ha señalado con nombres y apellidos. No somos parte de ese juego. No queremos serlo. Y no vamos a entrar en él".

"Quienes han puesto el 8M en la diana ni siquiera entienden qué es el 8M. El 8M no somos solo las mujeres que ponen sus nombres y sus firmas para comunicar una manifestación que es de todas. El 8M no somos solo quienes ponen sus caras y sus nombres ante los medios para defender un argumentario construido entre todas. Es difícil entenderlo para quien solo entiende el mundo en clave de jerarquías y divisiones: somos mujeres comunes organizándonos para luchar por lo común", señala el comunicado.

El texto continúa destacando que están acostumbradas a la "criminalización". "En un momento como este, salvaguardar los derechos fundamentales también es la garantía de que podamos seguir hablando de lo esencial, y trabajando por ello", añaden.

Por último, concluyen de la siguiente manera: "Mientras el debate político se enfanga, mientras algunos medios contribuyen a la confusión, muchas de las feministas que hicimos huelgas, que participamos en las manifestaciones, que somos el 8m, hoy estamos en las despensas de nuestros barrios, en los grupos de cuidados, en las redes de apoyo vecinales. En la construcción de una realidad que, de tan urgente, no puede esperar a que se acalle el fango".