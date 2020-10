Evo Morales: “La OMS debería hacerse cargo de las industrias de medicamentos”

El próximo 18 de octubre, está prevista la celebración de elecciones en Bolivia. Unos comicios que estaban anunciados para el 3 de mayo de 2020. En un primer momento, con la excusa de la pandemia, se aplazaron hasta el 17 de mayo y, posteriormente, al 6 de septiembre, una fecha en la que tampoco se llegaron a celebrar. Estos comicios se convocan tras que, el pasado 25 de octubre del año pasado, se celebraran unas elecciones en Bolivia que fueron tachadas por la OEA de fraude. Después, diversos informes internacionales contradirían el veredicto de la OEA.

Semanas de graves disturbios que obligaron a Evo Morales a renunciar el 11 de noviembre, previo pronunciamiento en este sentido del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman. Antes de renunciar, Morales convocó las elecciones para el 3 de mayo. El mismo 11 de noviembre, se autoproclamó, sin aprobación legislativa, al frente de una presidencia interina la ultraconservadora Jeanine Áñez, lo cual fue catalogado por distintos gobiernos latinoamericanos y personalidades internacionales de golpe de estado. La naturaleza interina de Áñez ha sido contravenida por la toma de decisiones ejecutivas que van más allá de la convocatoria electoral.

Las encuestas dan una victoria el 18 de octubre al partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS) y su candidato presidencial Luis Arce. Sin embargo, para que las elecciones quedaran resueltas en primera vuelta, la fuerza más votada debería superar el 50% de los sufragios o superar al segundo por un 10%. Esto no está tan claro que ocurra, por lo que, de cara a una segunda vuelta, las fuerzas derechistas, apoyadas por Estados Unidos, podrían unir sus votos en una sola candidatura. De todo esto, conversamos con Morales (Orinoca, Bolivia, 1959), presidente del Estado Plurinacional de Bolivia desde el 2006 hasta su renuncia, en noviembre del año pasado. Nos atiende desde Buenos Aires, tras pasar por México al verse obligado a abandonar Bolivia.

Hablamos también de la situación internacional, afectada por la pandemia de covid-19. Lo que está claro es que en Bolivia está en juego, en buena medida, el futuro de América Latina, una profundización en la ola reaccionaria o una nueva toma de posiciones progresistas. Y, sobre todo, el futuro de un país golpeado por la violencia en los últimos meses.

-Antes de empezar a tratar la situación de Bolivia, quería preguntarle sobre Estados Unidos. Hay elecciones presidenciales estadounidenses el próximo noviembre, ¿qué se juega América Latina, y concretamente Bolivia, en los comicios estadounidenses?

“Donald Trump es más racista, más fascista que Obama, es la única diferencia”

-Tengo una opinión sobre la democracia norteamericana, de Estados Unidos: gane quien gane no cambia la política norteamericana en el derecho internacional. Gane quien gane no gobiernan los pueblos norteamericanos, gobiernan las trasnacionales. Algo de diferencia hubo entre Obama y Donald Trump, Donald Trump es más racista, más fascista que Obama. Esa es la única diferencia. Si ganan los demócratas no cambia ninguna política, en lo social, en la salud, por así decir. Si ganan los republicanos, tampoco. Repito nuevamente: es una falsa democracia. Quien gobierna eternamente son las trasnacionales, el capitalismo.

Si no entiendes el capitalismo, no entiendes cómo es Estados Unidos, si no entiendes Estados Unidos, no conoces el capitalismo. Por eso, por ahora, se denomina como el imperio norteamericano. Entonces, quién gane no va a cambiar, para mí, nada para América Latina. Ejemplo, Obama organizó el grupo Alianza del Pacífico para enfrentar a Unasur y CELAC. Trump aumentó un organismo más, el llamado Grupo de Lima, para enfrentar a Maduro. Para enfrentar a países socialistas, a gobiernos socialistas.

Tienen grandes coincidencias. Lamentablemente, diría que los norteamericanos se creen que son puestos por dios para dominar el mundo, que la única soberanía del planeta es para Estados Unidos. Entonces, ¿cómo puede cambiarse esa mentalidad? El capitalismo pretende saquear los recursos naturales, su plan, su objetivo es saquear los recursos naturales, y, cuando no pueden con gobiernos democráticamente electos, lo hacen con golpes de estado. Para prevenir el saqueo de los recursos naturales, las bases militares o las intervenciones militares, esa es la historia de la humanidad.

El peor enemigo del capitalismo, por tanto del Gobierno del Estado norteamericano, es la paz. Si hubiera la paz social, la paz con justicia social, se acabaría el capitalismo. Esa es la lucha de la humanidad.

-Centrémonos ahora en la situación de Bolivia, ahora en campaña electoral. En principio, se celebrarán elecciones este 18 de octubre. ¿En qué condiciones y con qué garantías se celebrarán estas elecciones bolivianas?

“Un gobierno de transición solo garantiza elecciones, sin cambiar políticas. Esto es un golpe”

-La primera garantía es el pueblo boliviano. Quiero comentarles, para mí no es un gobierno de transición. Un gobierno de transición es cuando hay sucesión constitucional y no hubo sucesión constitucional. La misión de un gobierno de transición es garantizar elecciones en tres meses, y no hubo eso. Un gobierno de transición solo garantiza elecciones, sin cambiar políticas. Inclusive, sin cambiar embajadas, el servicio exterior. Esto es un golpe, golpe.

Programaron elecciones para el 3 de mayo, Áñez, candidata, con Carlos de Mesa disputaban el segundo lugar, aunque cerca al MAS. Ellos son los promotores de postergar las elecciones del 3 de mayo y usaron la pandemia para llevarlas al 2 de agosto. Ahora se han arrepentido, con la pandemia, Áñez ha bajado de apoyo popular. Otra vez postergaron al 6 de septiembre, peor todavía. ¿Por qué del 3 de mayo, al 2 de agosto, al 18 de octubre? Porque sabían que ganábamos en primera vuelta. Postergar para intentar recuperarse, nos provocaron a una movilización. Con la movilización hemos garantizado las elecciones para el 18 de octubre, pero también nos desgastamos en las ciudades.

(Extrae un gráfico) Después de tres meses de la movilización, otra encuesta sale y ganamos todavía en primera vuelta. Estamos con 40%, Mesa 26%, Camacho 14% y Áñez 10%. Estados Unidos instruye que Áñez tiene que levantar su candidatura, para que ese 10% se vaya a Carlos de Mesa. Con el 10% de Áñez, Carlos de Mesa tendría 36% y nosotros 40%. Solo ganamos con el 4%, no en primera vuelta. La semana pasada, CELAC tira otra encuesta en la que estamos 44-34. Aunque la encuesta de la derecha diga que han ganado un 8%, no ha sido como ellos quisieran, que todo el 10% de Áñez vaya a Mesa. Estamos, en este momento, en esta situación.

Entonces, esta es la situación. Un ministro del Gobierno viajó la semana pasada a Estados Unidos. La primera reunión que tuvo, con Luis Almagro (de la OEA). Le dijo que iba a haber fraude. ¿Por qué dice que iba a haber fraude cuando el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, es elegido y designado por Áñez? Confían en su grupo de trabajo en el Tribunal Supremo Electoral y saben que vamos a ganar en primera vuelta. (Muestra un vídeo del senador). ¿Quién es él para decir que no va entrar el MAS? ¿Es fraude o golpe? Está en el Gobierno, entonces sabe que vamos a ganar en la primera vuelta. Según esta emisión, hay un informe de una misión del Departamento de Estado de Estados Unidos y se sospechan movimientos raros dentro de las Fuerzas Armadas. Aunque las Fuerzas Armadas están divididas. Hay militares patriotas que cuestionan a sus excomandantes golpistas.

“Lo único que va a hacerse respetar es el pueblo, el pueblo va a cuidar su voto y va a defender su voto”

Yo digo que lo único que va a hacerse respetar es el pueblo, el pueblo va a cuidar su voto y va a defender su voto. Pedimos a la comunidad internacional, a organismos, menos a la OEA, cómo cuidar el voto, cómo defender el voto, cómo hacer respetar los resultados de las elecciones. Por supuesto, el MAS siempre va a respetar. El año pasado ganamos en primera vuelta. ¿Qué fraude? Ocho investigaciones internacionales demuestran que no hubo fraude. Inclusive con el mismo informe de la OEA se demuestra que no hubo fraude. Ellos observan 226 mesas y dicen que hubo irregularidades. Como siempre, en cualquier elección, hay ciertas irregularidades. Donde hay irregularidades, hay otra votación. Eso no es fraude. Sumando todos los votos de las 226 mesas, de 35.000 mesas, si todos esos votos en mesas con irregularidades observadas se bajan a mesa, igualmente, sin ese voto, ganamos en primera vuelta.

Nuestro delito, nuestro pecado para el golpe es que no aceptan que los indios también podemos administrar Bolivia, un Estado, una nación. Y no solo administrar por administrar, sino demostrar que otra Bolivia es posible. Una Bolivia sin Cuenta del Milenio, sin la ATPDEA, sin USAID y, especialmente, sin el Fondo Monetario Internacional, y con crecimiento económico, reducción de la pobreza y las desigualdades, con desarrollo. Tercero, no aceptan que el pueblo, mediante nuestro estado, administremos nuestros recursos naturales. No me perdonan, no nos perdonan, las nacionalizaciones de los recursos naturales. Es un golpe al litio.

Este senador (saca una fotografía), Richard Black, dijo el 21 de diciembre del año pasado. (Lee) “Respecto a Bolivia, el senador aseguró que el presidente Donald Trump promovió el golpe de estado contra el presidente Evo Morales por el interés especial que tiene en sus grandes depósitos de litio. Mineral fundamental para las baterías de los automóviles eléctricos y los componentes tecnológicos modernos”. El dueño de Tesla, ¿qué dice? (Lee) “El dueño de la empresa de autos eléctricos confiesa haber participado en el golpe. En una conversación en Twitter, el dueño de empresa de autos eléctricos Tesla, en Estados Unidos, se delató y dijo haber participado en el golpe de estado en Bolivia, noviembre de 2019, con el objetivo de apropiarse del litio… La pregunta: ¿Sabes que no era lo mejor para la gente? El Gobierno de Estados Unidos organizó todo un golpe de estado contra Evo Morales en Bolivia para obtener el litio de allí. Respuesta: Nosotros vamos a realizar golpes donde queramos. Lidien con eso…”

“Occidente nos quiere para que garanticemos materia prima, no permiten que nosotros demos valor agregado a nuestros recursos naturales”

Es un golpe de estado. Nosotros decidimos industrializar nuestro litio sin participación de Estados Unidos, con acuerdos con Europa y con China, por una cuestión de mercado. Tuve varias reuniones con Corea del Sur, solo quería materia prima, cuando yo propuse industrializar en Bolivia, no quieren. Lamentablemente, occidente nos quiere para que garanticemos materia prima, no permiten que nosotros demos valor agregado a nuestros recursos naturales, sean metálicos o no metálicos o sean renovables o no renovables. Esa es la situación de América Latina. Cuando empezamos, golpes. Por eso estoy convencido, mucho más convencido, de que la lucha es quién administra, quién controla sus recursos naturales. Esa es la lucha de la humanidad.

-Hablábamos de las elecciones del 18 de octubre. ¿Está garantizada la presencia de observadores internacionales para que el proceso sea transparente?

-Ese es nuestro deseo. Desde Naciones Unidas estaba prevista una buena delegación de Europa, dijeron que la han reducido por el tema de pandemia. Se movilizan, sabiendo que es muy riesgoso. Ayer se invitó, que podría encabezar y acompañar, al Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quisiera que Rigoberta Menchú, como Premio Nobel de la Paz acompañe. Otros organismos.

Nuestro movimiento político, los movimientos sociales, nuestro movimiento indígena no tiene ningún temor, vengan de donde vengan. No solamente observadores, sino también técnicos que controlen toda la parte del sistema, la parte técnica para evitar cualquier fraude. Ese es el gran deseo que tenemos. Por ejemplo, quisiéramos que participe el Centro Carter, experto en el tema del control electoral, grandes defensores de la democracia.

-Antes ha hablado de ciertas encuestas que dicen que el MAS podría ganar en la primera vuelta. También hay otras encuestas de las últimas semanas que reflejan una pérdida de apoyo al MAS. ¿Teme que esa pérdida se esté dando por los momentos convulsos de los últimos meses?

“¿Qué dice Estados Unidos? Que el MAS no puede volver al Gobierno ni Evo a Bolivia”

-Como antes decía, las postergaciones eran una provocación. Cuando el pueblo se moviliza para garantizar las elecciones, nos acusan de que somos violentos, somos salvajes, somos bestias. Son acusaciones permanentes que recibimos a diario. ¿Qué dice Áñez? El 3 de enero, Áñez pide evitar el retorno de salvajes al poder. Para Áñez, somos salvajes. Dice que venció a los violentos autodenominados movimientos sociales. No somos violentos. ¿Qué dice estos días la canciller desde Bruselas? (Lee) “Los Bolivianos no resisten al MAS, al que resisten es a Evo Morales”. Y el pueblo dice que el pueblo es Evo, que Evo es pueblo.

En tiempos de colonia descuartizaron a Túpac Katari, con cuatro caballos. En tiempos de la república, hicieron fusilar a otro hermano líder indígena, Zárate Willca, y en estos tiempos quieren descuartizar políticamente a Evo Morales. Ahí tenemos tantas declaraciones de Estados Unidos. Ahora intentan proscribir al MAS y no pueden. ¿Qué dice Estados Unidos? Que el MAS no puede volver al Gobierno ni Evo a Bolivia. Y la derecha lo repiten como loros, cada día. Repito nuevamente, hacen renunciar a Áñez para que se sumen (sus votos) a Carlos de Mesa, buscando la segunda vuelta. Están presionando a Camacho para que renuncie. Pero en este momento, todas las presiones que llegan a Estados Unidos, a Camacho, para que renuncie, más bien fortalecen al movimiento popular.

Algunos empresarios, algunos de la clase media que no hacen mucha política, dicen que van a votar al partido que sabe gobernar. ¿Por qué dicen esto? En el 2005 nos dejaron destrozados y en casi 14 años hemos demostrado que Bolivia tiene mucho futuro, y todo el mundo lo sabe. El que sabe gobernar es el MAS, Carlos de Mesa ya era presidente. De presidente vendía mendicidad para pagar aguinaldos. Tuto Quiroga igual, ya fue presidente, ¿qué hizo estando de presidente? Ahora, muchos dicen que van a votar al partido que les garantice el bolsillo, estabilidad económica y crecimiento económico. Otros dicen que votarán al partido que les permita trabajar, que es la estabilidad social y política. Cinco años antes de nuestra presidencia hubieron muchos presidentes: en 2001, Banzer; en 2002 al 2004, Mesa; en 2005 al 22 de enero de 2006, el doctor Eduardo Rodríguez Veltzé… Nosotros, casi 14 años de estabilidad política y social, y ahí viene el golpe. Esta es la ventaja que tenemos.

Evidentemente, las encuestas, a partir de ahora, se las van a hacer para decir que va a haber segunda vuelta, pero todavía las encuestas no han llegado a la Bolivia profunda. Las encuestas, ese 44-34 según algunas empresas, es sin el voto exterior. Aquí, en Argentina, en Brasil, Chile y otros, siempre gana de lejos el MAS. En Europa, en las últimas elecciones perdimos y ahora se han dado cuenta mis hermanos que viven en Europa. En Estados Unidos, se han dado cuenta, cómo estuvimos antes, cómo está ahora Bolivia, reflexionan y van a votar por el MAS, es la ventaja que tenemos.

-Desde distintas universidades a nivel internacionales, como Harvard, se ha denunciado el informe de la OEA de las elecciones de 2019 como falso. Aun así, si pudiera volver atrás, ¿haría algo de otra manera?

“Hay militares convencidos de que antes estábamos bien y que, ahora, en diez meses, han destrozado la economía”

-La garantía es el pueblo y el acompañamiento de la comunidad internacional, personalidades, instituciones, organismos… El pueblo, durante mucho tiempo, peleó por la democracia. Siete años de dictadura de Bánzer, pero siete años que estaba MNR, Carlos de Mesa viene del MNR, Tuto de Bánzer… Es decir, en este momento, gobiernan los tres partidos que gobernaron los 20 años de neoliberalismo, partidos que estaban con las dictaduras militares de los 60, 70 y hasta 80. En los 80, el pueblo boliviano recuperamos la democracia.

Somos un pueblo organizado, desde antes que recuperamos la democracia hemos luchado. Ahora, hay más consciencia. Hay tantas políticas de genocidio, de economicidio, de ecocidio, están incendiando la Amazonía… El pueblo va a defender, la única forma es defender las elecciones. Además, hay militares patriotas, lo estamos viendo. Militares convencidos de que antes estábamos bien y que, ahora, en diez meses, han destrozado la economía. Ver cómo ha cambiado la economía en este corto tiempo duele mucho. Con mucho esfuerzo, con austeridad, con programas sociales, con bonos de rentas, con las nacionalizaciones hemos levantado Bolivia. La derecha cree que el patrimonio del pueblo es el patrimonio particular de los que gobiernan, no es así. El pueblo está preparado para recuperar pacífica y democráticamente el poder. Si hay alguna agresión, estoy seguro que va a defender su voto.

-Durante estos meses, hemos visto muchas imágenes de violencia en Bolivia. Las familias de las víctimas de la violencia del Gobierno de Áñez reclaman justicia. ¿Cuál es la situación actual de los derechos humanos en Bolivia y qué reclama a la comunidad internacional en este sentido?

“Sigue la persecución política. Tenemos candidatas y candidatos encarcelados”

- Sigue la persecución política. Tenemos candidatas y candidatos encarcelados por ser solidarios. Por el tema de la cuarentena, una compañera en Cochabamba repartiendo medicamentos, repartiendo alimentos a las familias humildes, la encarcelaron y recién la liberaron, con arresto domiciliario, para que no pueda hacer campaña. ¿Cómo se puede entender? Yo les digo que la mejor campaña es con candidatos detenidos y encarcelados.

Lucho (el candidato presidencial, Luis Arce), antes de ser candidato no tenía ninguna demanda, ahora tiene tres procesos. Debe de haber 20 o 30 candidatos procesados, candidatos a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y no sé cuántos detenidos todavía tenemos, siguen detenidos y siguen amenazando con detener. Hace unos días, dos jóvenes se marcharon a Oruro y otro nuevo proceso, detuvieron al representante de los mineros, Orlando Gutiérrez. Y las amenazas de ministros, del ministro de Justicia, directamente, diciendo que, si el fiscal no hace nada, será procesado. Amenazando. Y procesaron a un fiscal, lo liberaron porque no tenían cargos. El pueblo protestó, la comunidad internacional, y libraron a la mañana siguiente al preso detenido. Está todo con documentos.

Esta es la situación, va a ser importante la participación de la comunidad internacional. Tenemos mucha confianza en los mejores observadores para el bien de la democracia en Bolivia.

-¿Qué podría hacer, por ejemplo, el Gobierno del Estado español de cara a dar garantías a los próximos comicios bolivianos y ante las violaciones de derechos humanos que vemos que se están cometiendo?

“La participación de Europa y España va a ser importante para garantizar la transparencia”

-España siempre ha sido la puerta para entrar en Europa. Desde que estuve en el Gobierno, me llevé con todos los presidentes muy bien, especialmente con el presidente Zapatero, muy solidario, muy comprometido y muy humano con los más humildes. En este momento es importante, desde la Unión Europea, desde el Parlamento Europeo, la participación activa y decisiva en la defensa de la verdad, la democracia y la paz. Nuestra lucha, desde el movimiento indígena, siempre ha sido por la paz, reclamando la justicia social, en democracia. La participación de Europa y España va a ser importante para garantizar la transparencia de estas elecciones en Bolivia.

-Presente al candidato del MAS, Luis Arce, quizás es una persona no tan conocida fuera de Bolivia. ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Qué destacaría del candidato del Movimiento Al Socialismo?

“La ventaja que tiene Lucho, es una garantía para Bolivia en términos económicos”

-Muy comprometido con la patria. Solo digo una información: en 2013, un organismo internacional quiso llevárselo a Estados Unidos con un sueldo de 14.000 dólares al mes. Yo estaba seguro que se iba a ir, y le pregunté: “¿Lucho, te vas a ir?”. Me dijo: “No, yo estoy para Bolivia”. No podía irse por 14.000 euros mensuales de sueldo y se quedó, eso demuestra su compromiso con Bolivia. Empezamos muy jóvenes en gestión pública y empezamos con él, Álvaro (García Linera) y los otros ministros, sin mucha experiencia en gestión pública, pero en 14 años hemos aprendido.

En la parte económica, es uno de los mejores economistas de Bolivia, inclusive, diría, de América Latina, muy respetado y muy querido. Con esa experiencia, estamos seguros de que vamos a sacar adelante a Bolivia. En 2005, la dejaron destrozada. Ahora, como también han destrozado la economía, es cuestión de tiempo. Esa es la ventaja que tiene Lucho, que sabe del manejo económico, es una garantía para levantar a Bolivia en temas económicos.

Además de eso, es muy solidario, muy honesto. Cuando tuvo problemas de salud, dejó el Ministerio. Le dije que dónde se iba a tratar, si en Cuba o Brasil, me dijo que Brasil. Fue a Brasil y me informan que estaba vendiendo su pequeño departamento en La Paz. Eso me dolió mucho, casi doce años de ministro y no tenía plata para su tratamiento y tenía que vender su departamento. Pedí a los ministros un aporte voluntario y aportamos. Esto significa que es honesto, no tenía plata para su tratamiento. En Bolivia ganaba un poco más de 2.000 dólares mensuales. Confianza, honestidad, mucho compromiso por la patria, experiencia en gestión pública. Esa es la ventaja que tiene el candidato, que el pueblo tiene más confianza en el Movimiento al Socialismo como instrumento político por la soberanía de los pueblos.

-Si el MAS ganara las elecciones, ¿cuáles serían las primeras medidas que debería adoptar el Gobierno para pacificar el país y generar estabilidad económica y social?

“La economía internacional tiene que entender que sería mejor una condonación en los créditos por el tema de salud”

-La ventaja con Lucho es la parte económica. Se va a pedir la condonación, la postergación del pago de la deuda externa por dos años. Vamos a contar con 1.600 millones de dólares para disponer. La economía internacional tiene que entender que sería mejor una condonación en los créditos por el tema de salud. Esto no tiene que ser solo para Bolivia, para toda América Latina, para los países que tienen problemas económicos. Se justifica porque esta pandemia es de carácter global, mundial, planetario y no pueden dejar a su suerte a los gobiernos los organismos internacionales. Segundo, una excelente propuesta de Luis Arce, un impuesto a las fortunas. Vamos a plantear desde el MAS, por ejemplo, que quienes tienen papeles en Panamá devuelvan su capital. Hay que priorizar recursos económicos.

Es importante una reconciliación para la reconstrucción de nuestra economía. El MAS plantea eso, un encuentro de partidos políticos legalmente reconocidos por el Tribunal Supremo Electoral con los movimientos sociales, trabajadores, empresarios… para la unidad y por Bolivia. Los problemas sociales van a continuar con Lucho y tenemos un problema muy serio: el Gobierno de facto ha emitido un decreto supremo el 23 de junio 4272, que es el nuevo 21060 del 2020, privatizaciones. Por supuesto, eso no lo acepta el pueblo boliviano. Se va a continuar con los programas sociales. En este decreto supremo no hay inversión social, es la receta del FMI, donde quiere un estado enano, mínimo, que regule y no invierta. Un estado que no invierte, no produce y no genera divisas. ¿Con qué recursos va a atender la demanda que tiene el pueblo?

Quieren las privatizaciones del servicio básico, otra vez, luz, agua, teléfono, educación, salud, transporte. Carlos de Mesa se plantea privatizar el satélite de comunicación, la urea, las plantas separadoras de líquido. Vuelve el modelo neoliberal con la derecha boliviana. Esa es la otra ventaja que tenemos: el pueblo no acepta que vuelva el modelo neoliberal. Estamos encaminados a lo que es nuestra fortaleza como Movimiento al Socialismo, cómo implementar programas sociales y, evidentemente, continuar con la industrialización de litio, la petroquímica de hierro, retomar y activar rápidamente las construcciones de dobles vías. La construcción de caminos está kilómetros y kilómetros paralizada. Pequeñas, medianas y grandes obras, paralizadas; empresas ejecutoras, sin dinero; obreros, sin fuentes de trabajo. No hay movimiento económico. Repito nuevamente, tenemos la experiencia, tenemos que retomar y también será importante inyectar nuevos recursos económicos para el movimiento económico.

¿Qué aprendí como presidente? Al pueblo, dos cosas no le deben faltar: movimiento económico y alimento. Si, sobre eso, tiene luz, agua… el pueblo está tranquilo. Cuando hay movimiento económico, ni el estado ni el privado va a garantizar 100% de empleo, pero hay otras formas de movimiento económico, las ventas, el comercio, aunque informal, por lo que hay que legalizar. Así se maneja, así he aprendido, automáticamente. Cuando llegamos al Gobierno, teníamos casi el 10% de desempleo. En el 2006, habíamos llegado a poquito más del 2% del desempleo. El año pasado, el 4%, subió, pero la más baja de toda América. Ahora tengo información de que estamos casi por el 10% del desempleo. En nuestra gestión habían subido 3 millones de personas a la clase media, según datos internacionales 1 millón de personas ya han bajado a la clase pobre, en 10 meses, con el Gobierno de facto. El año pasado, estaba programado terminar el año con crecimiento económico del 4%, después del golpe acaba con el 2%. Ahora, está programado un decrecimiento económico de, al menos, el 8%. Tal vez lleguemos en diciembre al 10% en negativo.

-Hemos visto, en los últimos años, una ola reaccionaria en América Latina que ha llevado a gobiernos de derechas al frente de varios países. ¿Cómo ve América Latina? ¿Qué futuro augura para el continente?

“Con la pandemia, los gobiernos de derechas se han desgastado totalmente”

-Antes de la pandemia, vi tantas movilizaciones en Chile, por ejemplo, para cambiar su modelo... He visto también tanto levantamiento en Colombia, aunque la prensa siempre calla... Con la pandemia, los gobiernos de derechas se han desgastado totalmente. En encuestas de América Latina, el 70-80% rechaza a Trump. Eso significa que es una región antiimperialista. Tengo mucha esperanza, mucho deseo de que vuelvan como tiempos de Chávez, Kirchner, Lula… Era una Sudamérica en tiempos de mucha esperanza.

Repito nuevamente, ahí viene la agresión de Obama, de Trump. El imperio no muere, no duerme, entonces nuestra tarea es fortalecernos, organizarnos y no pierdo, repito, la esperanza de recuperar el poder para el pueblo. Y eso, con el pueblo movilizado.

-Para terminar, le quería preguntar por un hecho que afecta a España. ¿Cómo valora la marcha del rey Juan Carlos I a los Emiratos Árabes Unidos?

“La salud debe ser un derecho humano y no un negocio privado”

-No tengo mucho que comentar. Si comento sobre este tema, van a decir: “Intromisión de Evo en España”. La gestión de Juan Carlos… Yo tuve reuniones varias veces, aunque nuestra forma de pensar, del movimiento indígena, no compartimos con oligarquías, monarquías, jerarquías. Estos nuevos tiempos deben ser tiempos de los pueblos, aunque respeto que cada país tenga su forma de administración, pero no puede haber seres humanos de primera o de segunda. Es importante pensar en la igualdad.

Por ejemplo, en las participaciones de Naciones Unidas anuales, el presidente de Estados Unidos siempre está con la paz. Habla de derechos humanos, pero no ratifican los tratados internacionales sobre los derechos desde el Congreso norteamericano. Es la doble moral. La paz no se garantiza con intervenciones de base militares. Esa es nuestra diferencia profunda con el capitalismo. Por eso digo, este tema de pandemia nos debe hacer pensar profundamente. La salud debe ser un derecho humano y no un negocio privado. La salud no puede ser una mercancía, la vida no puede ser una mercancía. La OMS debería hacerse cargo de las industrias de medicamentos.

Aquí, en América, la pandemia llega de occidente y, detrás, el medicamento y la vacuna. Parece un negocio. Hasta me atrevo, ojalá en el futuro se investigue, a decir que la pandemia del coronavirus parece una guerra biológica. Hace cuatro o cinco años me informé, a través de algún informe de las transnacionales, del Fondo, dicen que es importante en la política del nuevo orden mundial planificar la reducción de la población innecesaria. ¿Con esta pandemia, quiénes mueren? Personas de la tercera edad, discapacitados, personas que tienen una enfermedad de base. Perdí a mi hermana, por razones políticas no vi su entierro. Duele mucho, tanto odio, tanto racismo.

Hace tres o cuatro meses, conversé con periodistas de Estados Unidos. Pregunté por la pandemia y me dijeron que la gente se moría en la calle y las casas. Les pregunté: “¿Cuánto cuesta la clínica para atender a una persona?”. “20.000 o 30.000 dólares”. “¿Y quiénes mueren?”. “Migrantes latinos”. Los migrantes latinos no tiene plata, 20.000 o 30.000 dólares para su tratamiento. Desde el momento en que apareció la pandemia, Donald Trump ya no habla de los muros en México, en la frontera con México. Esas cosas me hacen pensar que esta pandemia salió como una guerra biológica. En el futuro se sabrá, siempre salen los desclasificados, los informes de inteligencia del Gobierno de los Estados Unidos. Se sabrá, pero es muy grave esta pandemia que hace mucho daño a la humanidad. Pero hace bien a la madre tierra.