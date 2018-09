MeCagoEnDios: políticos, artistas y ciudadanía protestan por la orden de detención a Willy Toledo

En la mañana del martes se conocía que el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid ha emitido una orden de detención contra Willy Toledo tras no haberse presentado a dos juicios en la causa que tiene abierta contra Abogados Cristianos. La asociación de abogados le denunció después de que considerar que había vejado los sentimientos religiosos de los católicos al haber publicado un mensaje en sus redes sociales en apoyo a tres mujeres que desfilaron con el ‘Coño insumiso’.

“Yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María. Este país es una vergüenza insoportable. Me puede el asco. Iros a la mierda. Viva el coño insumiso”, se podía leer en la cuenta de Facebook del actor.

En protesta por la orden de detención, decenas de políticos, artistas y ciudadanía en general han utilizado la etiqueta ‘Me cago en Dios’ para expresar su enfado.

Desde periodistas como Javier Gallego, que ha enfocado su enfado a la petición de detención.

Me cago en Dios, me cago en Dios y me cago todo lo que haya que cagarse en Dios. Hoy más que nunca me cago en Dios porque el juez manda detener a Willy Toledo por cagarse en Dios y es para cagarse en Dios que en este país no te puedas cagar en Dios libremente, #MeCagoEnDios — Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) 4 de septiembre de 2018

Políticos, como Esther L. Barceló, quien ha querido recordar las causas que la Iglesia tiene abiertas en materia de abusos.

El Vaticano ocultando denuncias de abusos, los franquistas vomitando negacionismo y al que detienen es a Willy Toledo. #MeCagoEnDios https://t.co/aGEneOoEkS — Esther L. Barceló 🔻 (@Elba_Celo) 4 de septiembre de 2018

También el político Miguel Urbán se ha unido a la queja y califica de “regresión autoritaria” lo que ha ocurrido con Toledo.

#MeCagoEnDios puede ser una blasfemia pero nunca un delito.Que hoy un juez pretenda detener a Willy Toledo es una muestra más de la regresión autoritaria y el peligro que corre la libertad de expresión. Mi solidaridad con Willy y tantas otras víctimas de los torquemadas del s.XXI pic.twitter.com/CH1crgxQJu — Miguel Urbán Crespo (@MiguelUrban) 4 de septiembre de 2018

El concejal por Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato ha dado la vuelta al hashtag con el mismo fin: pedir libertad de expresión

Yo no #mecagoendios, ni siquiera me gusta que otros lo hagan. Pero es totalmente descabellado que sea considerado delito. — Carlos Sánchez Mato🔻 (@carlossmato) 4 de septiembre de 2018

También ha recibido el apoyo de compañeros de profesión, como Peris Mencheta

Me cagó en la Libertad de expresión de pacotilla de EJPAÑA, y de paso #MeCagoEnDios y en lo que haga falta. Y el que no se haya cagado en Dios aunque solo sea un poquito, ni que sea de pensamiento, miente y merece un poquito de infierno por mentiroso. — Peris-Mencheta (@PerisMencheta) 4 de septiembre de 2018

Incluso mensajes directos a Abogados Cristianos, la entidad que ha denunciado al actor.